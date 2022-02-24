الرئيس الأوكراني يعلن بدء سريان الأحكام العرفية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدء سريان الأحكام العرفية في البلاد على خلفية هجوم روسيا ضد بلاده.

ونشر زيلينسكي مقطعا مصوراً قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلق عملية عسكرية في إقليم دونباس، وهجوما على البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار إلى سماع دوي انفجارات في عدة مدن، معلنا الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.

ودعا زيلينسكي مواطنيه للتحلي بالهدوء وعدم الخروج من منازلهم.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال بوتين في كلمة متلفزة، إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".