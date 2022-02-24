بوتين يعلن رسميا إطلاق عملية عسكرية شرقي أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة فجر الخميس إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي أن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".

وأردف بوتين قائلا: "إن الدول الرائدة في حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".

وأكد بوتين أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف: "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. روسيا تعتبر أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير. تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم.

وتابع: "ينبغي ألا يساور أحد الشك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المعتدي المحتمل. وفي حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية بموسكو، إن إدارتي المنطقتين الانفصاليتين طلبتا الدعم من الرئيس بوتين عبر برقية.

وأوضح بيسكوف أن "الإدارتين طلبتا من الرئيس الروس المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية".

ومساء الإثنين، أعلن بوتين اعتراف روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وأنه أمر بإرسال قوات عسكرية "لحفاظ على السلام" بالمنطقة.

والثلاثاء، صادق البرلمان الروسي على قرار إرسال قوات خارج البلاد.