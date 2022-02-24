ردود فعل أوروبية غاضبة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

أبدت العديد من دول والمنظمات في الاتحاد الأوروبي، ردود فعل غاضبة على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا إثر إعلان الرئيس الروسي بوتين، فجر الخميس، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عقد اجتماع طارئ لبحث حزمة العقوبات الجديدة المتوقع فرضها على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال متحدث المفوضية إريك مامر، في بيان، إن الأعضاء سيعقدون اجتماعا طارئا صباح الخميس، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل مساء اليوم نفسه.

وأضاف مامر، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقوم بالتحضيرات اللازمة لقمة القادة التي ستجري في ساعات المساء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وبحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تضمنت لائحة العقوبات إلى جانب شويغو، مدير مكتب الرئيس الروسي أنطون فاينو، ونائبي رئيس الوزراء مارات خوسنولين ويوريفيتش غريغورينكو، ووزير الاقتصاد والتنمية ماكسيم غيناديفيتش.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس الروسي إلى وقف الحرب ضد أوكرانيا على الفور.

وكذلك أدانت ألمانيا بشدة القصف الروسي للمدن الأوكرانية، داعية موسكو إلى وقف تدخلها العسكري على الفور.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، في تغريدة صباح الخميس، "على روسيا أن توقف هذا العمل العسكري على الفور".

وأضاف أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي.. لا شيء يمكن أن يبرره".

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر، إن بوتين اختار هدر الدماء والدمار بهجومه غير المبرر على أوكرانيا.

وأضاف أنه أصيب بالدهشة إزاء ما يحدث في أوكرانيا، مبينا أن بريطانيا وحلفائها سيردون بشكل حازم على ممارسات روسيا.

بدورها أدانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشدة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت المنظمة في بيان، إن الهجوم الروسي يهدد حياة ملايين المدنيين في أوكرانيا ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت المنظمة إلى وقف كافة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا.

وكذلك أدان رئيسا وزراء النمسا كارل نيهامر وتشيكيا بيتر فيالا العملية العسكرية.

كما أدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي التدخل الروسي وأكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الأوكراني.

وفي هذا السياق أيضا، قال وزير الخارجية المجري زيجارتو بيتر، إن بلاده تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.

وأضاف أن المجر ستتحرك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.