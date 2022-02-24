روسيا تعلن تحييد البنى التحتية العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

وقالت الوزارة في بيان، صباح الخميس، إن العملية العسكرية الخاصة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا لا تشكل خطرا على المدنيين في البلاد.

وأشارت إلى تحييد البنى التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال بوتين في كلمة متلفزة، إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".