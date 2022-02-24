قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات لها ”عواقب وخيمة" على روسيا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا ستكون لها "عواقب وخيمة وخطيرة".

ففي قمة طارئة يوم الخميس لإدانة غزو أوكرانيا، وافق زعماء الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة على إجراءات عقابية ضد قطاعات المال والطاقة والنقل في روسيا والقيود المفروضة على الصادرات والتمويل. كما أضافوا المزيد من الأفراد الروس إلى قائمة العقوبات السابقة.

لا يزال يتعين الموافقة على العقوبات قانونًا ونشرها قبل أن تصبح سارية المفعول.

يقول زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون أيضًا فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب صلاتها الوثيقة بروسيا.