موسكو: "اجتياح أوكرانيا ليس بداية حرب لكنها النهاية"

اعتبرت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، الخميس، أن الهجوم العسكري الذي أطلقته بلادها على أوكرانيا "ليس بداية حرب بل نهايتها".

وقالت زخاروفا في تصريحات صحفية: "اجتياح أوكرانيا ليس بداية حرب وهذا أمر مهم للغاية، هذه محاولة منا لمنع تطور الأحداث إلى حرب، وثانيا هذه نهاية للحرب"، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وفي السياق، أعلنت أوكرانيا أن العملية العسكرية الروسية أسفرت عن مقتل 50 مواطنا بينهم جنود ومدنيين، حتى عصر الخميس، في الضربات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.