الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من بلادهم خلال 48 ساعة

قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة الجمعة إن اكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء التدخل العسكري الروسي، وإنه أحصى الخميس مئة ألف نازح داخل أوكرانيا.

ومع بدء العملية العسكري الروسية فجر الخميس، ضاقت الطرق بعشرات آلاف الأوكرانيين الذين يصلون الى حدود الاتحاد الأوروبي في مولدافيا وبولندا، وكذلك في المجر ورومانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر "فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه كثر آخرون الى الحدود"، موجها "الشكر الكبير الى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".

وفي تغريدة اخرى، وجه غراندي شكرا خاصا الى رئيسة مولدافيا مايا ساندو "بعد سماحها لمن فروا من اوكرانيا بعبور الحدود مع مولدافيا في شكل آمن"، مؤكدا لها ان مفوضية اللاجئين "ستبذل ما في وسعها للمساعدة في تعبئة المساعدة الدولية في وقت تستقبلون" الاوكرانيين.

تقاتل القوات الأوكرانية الجمعة عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.