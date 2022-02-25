الجيش الروسي يواصل عملياته العسكرية وتصل طلائعه إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية

وصل الجيش الروسي حتى ضواحي العاصمة اليوم الجمعة بعدما شن غارات جوية على مدن وقواعد عسكرية وإرسال قوات ودبابات من ثلاث جهات في هجوم يشهد إدانات عالمية.

دوت أصوات انفجارات قبل الفجر في كييف وسُمع صوت إطلاق نار في وقت لاحق بالقرب من حي الحكومة بينما كان القادة الغربيون يخططون لعقد اجتماع طارئ وطلب الرئيس الأوكراني المساعدة الدولية لدرء هجوم قد يطيح بحكومته المنتخبة ديمقراطياً، ويسبب خسائر فادحة ويؤدي إلى أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي.

من بين الدلائل على أن العاصمة الأوكرانية تتعرض لتهديدات متزايدة، قال الجيش يوم الجمعة إن مجموعة من الجواسيس والمخربين الروس شوهدت في منطقة كييف على بعد حوالي خمسة كيلومترات (3 أميال) شمال وسط المدينة. في وقت سابق، قال الجيش إن قوات روسية استولت على مركبتين عسكريتين أوكرانيتين وبعض الأزياء العسكرية وكانت تتجه نحو المدينة لمحاولة التسلل بدعوى أنهم من السكان المحليين.

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن كييف "يمكن أن تكون تحت الحصار" فيما يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه محاولة وقحة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتثبيت نظامه.

الهجوم، الذي توقعته الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون لأسابيع ونفذه بوتين في مواجهة الإدانة الدولية والعقوبات المتتالية، يرقى إلى أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد أسابيع من إنكار خطط الغزو، شن بوتين الأوتوقراطي هجومه على البلاد، التي كانت تميل بشكل متزايد نحو الغرب الديمقراطي وبعيدًا عن نفوذ موسكو.

بينما كانت قبضته على السلطة تضعف بشكل متزايد، ناشد الرئيس فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم فرض عقوبات أكثر صرامة من تلك التي فرضها الحلفاء الغربيون وطلب مساعدة دفاعية.

قال الزعيم، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وأعلن الأحكام العرفية وأمر بتعبئة الجيش بالكامل لمدة 90 يومًا.

بدأ الغزو في ساعة مبكرة من صباح الخميس بسلسلة من الضربات الصاروخية، استهدف العديد منها منشآت حكومية وعسكرية رئيسية، أعقبها هجوم بري متعدد الجوانب واقتحمت القوات من عدة مناطق في الشرق؛ ومن منطقة شبه جزيرة القرم الجنوبية، التي ضمتها روسيا عام 2014؛ ومن بيلاروسيا في الشمال.

قال مسؤولون أوكرانيون إنهم فقدوا السيطرة على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المهجورة، التي كانت مسرحًا لأسوأ كارثة نووية في العالم. فيما تكدس مدنيون في القطارات والسيارات للفرار.

قال زيلينسكي في خطاب بالفيديو إن 137 "بطلاً"، بينهم 10 ضباط عسكريين، قتلوا وأصيب 316 شخصاً. وقال أحد مستشاريه إن حوالي 400 جندي روسي قتلوا. ولم تعط موسكو أي عدد من الضحايا. لا يمكن التحقق من أي من الادعاء بشكل مستقل.

وختم حديثه العاطفي بالقول إن "مصير البلد مرهون بالكامل بجيشنا وقواتنا الأمنية وكل من يدافع عنا". وقال أيضا إن بلاده سمعت من موسكو أنهم "يريدون التحدث عن وضع أوكرانيا المحايد" - في إشارة إلى مطالبتها بأن تتخلى الدولة عن محاولتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الغربي.

خوفًا من هجوم روسي على العاصمة، قبع آلاف الأشخاص تحت الأرض مع حلول الليل، واحتشدوا في محطات مترو أنفاق كييف.

قالت روسيا إنها لا تستهدف المدن، لكن الصحفيين شهدوا دمارا في العديد من المناطق المدنية، وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما أصاب صاروخ مبنى سكني متعدد الطوابق في المدينة يوم الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

أفاد الجيش الأوكراني يوم الجمعة بوقوع قتال كبير في منطقة إيفانكيف، على بعد حوالي 60 كيلومترًا (40 ميلاً) شمال غرب كييف، حيث حاولت قوات روسية على ما يبدو التقدم نحو العاصمة من الشمال. وأضافت أن جسرا يعبر نهرا صغيرا قد دمر.

قال أنطون غيراشينكو مستشار وزارة الداخلية عبر تطبيق تلغرام: "سيكون اليوم أصعب يوم. خطة العدو اختراق أعمدة الدبابات من جانب إيفانكيف وتشيرنيهيف إلى كييف".

زيلينسكي، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو في وقت سابق وأعلن الأحكام العرفية، ناشد زعماء العالم، قائلاً: "إذا لم تساعدوننا الآن، إذا فشلتم في تقديم مساعدة قوية لأوكرانيا، فغدًا ستطرق الحرب أبوابكم".

على الرغم من أن بايدن قال إنه ليس لديه خطط للتحدث مع بوتين، إلا أن الرئيس الروسي أجرى ما وصفه الكرملين بأنه "تبادل جاد وصريح" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هز الصراع الأسواق المالية العالمية: هوت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من ارتفاع فواتير التدفئة وأسعار المواد الغذائية. لم تأت الإدانة من الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، بل من كوريا الجنوبية وأستراليا وخارجها - واستعدت العديد من الحكومات لفرض عقوبات جديدة. حتى القادة الودودون مثل فيكتور أوربان المجري سعوا إلى النأي بأنفسهم عن بوتين.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلاً إن بوتين "اختار هذه الحرب" وأظهر وجهة نظر "شريرة" للعالم الذي تأخذ فيه الدول ما تريده بالقوة. كما أعلنت دول أخرى عن عقوبات، أو قالت إنها ستفعل ذلك قريبًا.