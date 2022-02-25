الرئيس الأوكراني: نحن وحيدون أمام روسيا والعقوبات لا تجد معها نفعاً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم تركوا وحيدين في الدفاع عن وطنهم، فيما تكتفي أقوى دول العالم بالمشاهدة فقط.

وفي كلمة موجهة للشعب الأوكراني، الجمعة، قال زيلينسكي: "ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نرى في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية".

وأشار إلى أنّ القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأشار أنّ روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية.

وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها عام 1941.

وأشار إلى إن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب قائلاً: "بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل".

وفي تغريدة على تويتر أعلن الرئيس الأوكراني حاجة بلاده لـ "مساعدات دولية فعالة".

وأشار إلى أنه بحث هذا الأمر مع نظيره البولندي أندجي دودا قائلاً :" نحن بحاجة لمساعدات دفاعية، من أجل الضغط على المعتدين وفرض عقوبات عليهم.. تقدمنا بطلب انضمام إلى منظمة بوخارست تسعة. نحن بحاجة لتشكيل تحالف ضد الحرب".

منظمة بوخارست تسعة أو (تنسيق بوخارست) تأسست في 4 نوفمبر 2015 في العاصمة الرومانية بوخارست بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.