السفير الروسي بواشنطن: سنرد على طرد دبلوماسينا وإجراءاتنا الانتقامية متوقعة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، إن بلاده سترد على طرد القنصل الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي تريبلكوف، ثاني أهم دبلوماسي روسي في واشنطن.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قال أنطونوف، في بيان نشرته السفارة الروسية على موقعها الالكتروني: "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة، وإجراءاتنا الانتقامية متوقعة".

وأضاف المسؤول الروسي: "لقد بذلنا جهودا كبيرة لوقف التصعيد الذي فرضه الأمريكيون، كما دعونا وزارة الخارجية على إعادة النظر في موقفها تفاديا لتبادل الضربات، إلا أننا واجهنا رفضا قاطعا رافقه التهديد باعتقال دبلوماسينا إذا بقي ولو ليوم آخر في واشنطن"..

ومساء الخميس، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن واشنطن طردت الرجل الثاني في السفارة الروسية.

وقالت الوكالة إن ذلك جاء بعد طرد روسيا ثاني أكبر مسؤول أمريكي لديها في سفارة واشنطن في العاصمة موسكو، في خطوة اعتبرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصعيدية، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وقالت الخارجية الأمريكية: "بإمكاننا تأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة في روسيا، بارت غورمان، ونائب السفير غورمان ثاني أكثر المسؤولين رفعة في السفارة الأمريكية بموسكو بعد السفير وهو عضو مهم في فريق القيادة هناك".