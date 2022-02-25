بوتين يدعو القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانقلاب على السلطة السياسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، القوات المسلحة الأوكرانية إلى "تولي السلطة" في كييف، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووصف بوتين، أثناء كلمة في اجتماع لمجلس الأمن القومي نقلها التلفزيون الروسي، زيلينسكي ومن معه بأنهم "زمرة مدمنين ونازيين جدد".

وقال مخاطبا الجيش الأوكراني: "تولوا السلطة. يبدو لي أنه من الأسهل التفاوض بيني وبينكم".

وأكد أنه لا يحارب وحدات الجيش الأوكراني، بل "تشكيلات عنصرية" تتصرف "كإرهابيين" وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف بوتين: "كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين لا سيما من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إنه مستعد لإجراء "محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا وإرسال وفد إلى مينسك".

وفجر الخميس، أعلن بوتين في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال إن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قبل كييف، داعيا الجيش الأوكراني إلى إلقاء سلاحه.

وفقا للرئيس الأوكراني، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.