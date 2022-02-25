روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران البريطاني بكافة أشكاله

أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت، رداً على الحظر البريطاني على الرحلات الجوية الروسية في مجالها الجوي.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية، في بيان الجمعة، إنها "سعت إلى إجراء مشاورات مع السلطات البريطانية بشأن القيود التي فرضتها الخميس على الرحلات الجوية الروسية في المجال الجوي للمملكة المتحدة، باعتبارها جزء من العقوبات بعد تدخل روسيا في أوكرانيا، إلا أنها قوبلت بالرفض".

وأضافت الوكالة أنه "اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت.غ) من الجمعة، تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي لرحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها، أو يديرها أشخاص مرتبطون بالمملكة المتحدة أو مسجلون في المملكة المتحدة، إلى نقاط على أراضي روسيا، بما في ذلك رحلات العبور عبر المجال الجوي لروسيا".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة المتحدة ردًا على القرارات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة للطائرات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا أو مسجلة في روسيا".

والخميس، أبلغت بريطانيا روسيا بفرض قيود على رحلات الخطوط الجوية الروسية في المجال الجوي للمملكة المتحدة كجزء من العقوبات الجديدة.

وفي خطاب متلفز الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستعلن بالتعاون مع حلفائها عن "حزمة ضخمة من العقوبات الاقتصادية لتقويض الاقتصاد الروسي".