وزير الخارجية الأوكراني يصف روسيا بالنازية بعد استهداف كييف بالصواريخ

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا بأنها مثل ألمانيا النازية إثر استهداف العاصمة كييف بالصواريخ.

وأشار كوليبا في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إلى تعرض العاصمة كييف لهجمات صاروخية مخيفة.

وقال: "آخر مرة عاشت كييف مثل هذا الوضع كان في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم ألمانيا النازية".

وأردف:" أوكرانيا هزمت ذلك الشيطان وستهزم هذا أيضا" داعيا المجتمع الدولي لوقف الهجوم الروسي وعزلها دوليا.

وفي وقت سابق سمع صوت انفجار في الساعة 06.17 بالتوقيت المحلي وعند الساعة 06:42 سمع دوي سلسلة من الانفجارات.

وذكر مسؤول أوكراني في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنّ بعض المنازل تعرضت لأضرار وأصيب 8 مدنيين بجروح نتيجة سقوط صواريخ للجيش الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل عالمية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.