وزير الدفاع البريطاني: بوتين ينوي السيطرة على أوكرانيا بأكملها

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن روسيا خسرت أكثر من 450 فردًا من قواتها، وفشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية في الساعات الأربع والعشرين الأولى من تدخلها غير القانوني في أوكرانيا، فيما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ينوي السيطرة على أوكرانيا بأكملها".

وتابع وزير الدفاع البريطاني قائلاً لشبكة "سكاي نيوز" الجمعة، إن "تقييمنا للوضع الصادر صباح اليوم يشير إلى أن روسيا لم تحقق أيًا من أهدافها الرئيسية.. في الواقع، إنها متأخرة عن جدولها الزمني المأمول.. لقد فقدوا أكثر من 450 فردًا من قواتهم".

ونوّه المسؤول البريطاني أن "القوات الخاصة الروسية التي حاولت الاستيلاء على أحد المطارات المهمة تم صدها، واستعاده الأوكرانيون".

واختتم والاس قائلاً إن "الجيش الروسي فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في اليوم الأول من العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصًا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري.