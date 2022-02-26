أوكرانيا تنفي مزاعم تخليها عن المفاوضات مع روسيا

نفت أوكرانيا، السبت، مزاعم تخليها عن المفاوضات مع موسكو، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مسؤول بالرئاسة، قوله إن "تلك المزاعم غير صحيحة، ونحن منفتحون على المقترحات الواقعية للحد من الصراع".

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الجمعة بوقف هجوم القوات الروسية مؤقتا، لإتاحة الفرصة للمفاوضات، لكن أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.