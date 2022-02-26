أوكرانيا.. جريح وأضرار مادية بسبب إصابة سفينة شحن يابانية بصاروخ

أصيبت سفينة شحن تابعة لشركة يابانية راسية قبالة سواحل أوكرانيا بصاروخ أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح إضافة لأضرار مادية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية، السبت، عن شركة الشحن المسجلة في مقاطعة إهيمه بغرب اليابان أن السفينة "نامورا كوين" التي ترفع علم بنما كانت تبحر في البحر الأسود أصيبت بصاروخ قبالة سواحل أوكرانيا.

وأضافت الشركة أن أحد أفراد طاقم السفينة والبالغ عددهم 20 فلبينيا أصيب بجروح، وأن أضراراً لحقت بالسفينة.

وأشارت إلى أن السفينة قادرة حاليًا على مواصلة ملاحتها وهي في طريقها إلى تركيا لإجراء تقييم الأضرار.

ونقلت كيودو عن وكالات أنباء أجنبية أن السلطات الأوكرانية أفادت أن القوات الروسية هي التي أطلقت الصاروخ على السفينة.