أوكرانيا وروسيا تتبادلان اتهامات إلحاق الخسائر بالطرف الأخر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 14 طائرة حربية و8 مروحيات روسية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلها التلفزيون "خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسطة أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوا وبحرا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا".

وأكّد أنه في شرق البلاد، حيث تدعم روسيا القوات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، أحرزت الأخيرة تقدما، دون التمكن من التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وأضاف أن الجيش الروسي سيطر أيضا "بشكل تام على مدينة ميليتوبول" في جنوب أوكرانيا على مقربة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

ووفقا له، تقول القوات الروسية إنها دمر منذ بداية التدخل 821 بنية تحتية عسكرية، بما فيها 14 مطارا.

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، إسقاطها 14 طائرة حربية و8 مروحيات روسية، فيما أكد مصدر آخر تحييد أكثر من 3500 جندي روسي.

وأشارت الهيئة في بيان السبت، إلى تدمير 102 دبابة و536 مدرعة روسية.

بدوره، قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن الاشتباكات مستمرة في مدن عدة مثل هيرسون وأوديسا وماريوبول.

وأوضح أن الجيش والشرطة الأوكرانيين أعادوا بسط السيطرة على العاصمة كييف والمناطق المجاورة.

وأضاف بودولياك أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحييد أكثر 3500 جندي روسي، وأسر 200 آخرين، حتى صباح السبت.