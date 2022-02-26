روسيا تأمر قواتها بالهجوم على جميع الاتجاهات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامر لجميع القوات بالهجوم على جميع الاتجاهات بعد زعمها "رفض" أوكرانيا التفاوض مع روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، السبت، حول تطورات الهجوم الذي تشنه بلاده على أوكرانيا.

وادعى كوناشينكوف أن القوات الروسية نسفت 6 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من جزيرة الثعبان الواقعة في البحر الأسود.

وأشار إلى أن طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "آر كيو - 4 غلوبال هوك" و"إم كيو-9 ريبر" كانت تتجول في المنطقة عندما هاجمت سفن أوكرانية أخرى تابعة لروسيا قرب الجزيرة.

وذكر كوناشينكوف أن موسكو ترجح قيام الطائرات المسيرة الأمريكية بتوجيه السفن الأوكرانية.

وأكّد أن الجيش الروسي سيكثف هجماته بسبب "رفض أوكرانيا التفاوض مع روسيا"، وأن الأوامر صدرت لجميع القوات بالهجوم على جميع الاتجاهات.

وقال إن القوات الروسية سيطرت على 6 مناطق في أوكرانيا.

ودعا الشعب الأوكراني إلى مطالبة مسؤوليه بسحب جميع الأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة، زاعما أن الجيش الروسي لا يقصف المناطق السكنية.