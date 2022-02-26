فرنسا ترسل جنودا إلى رومانيا وطائرات حربية لإستونيا

تعتزم فرنسا إرسال 500 جندي إلى رومانيا و4 طائرات حربية إلى إستونيا، في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أعلن ذلك رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد، في بيان نشره السبت، قال فيه إن "الناتو" قرر تعزيز وجوده في رومانيا.

وأوضح أن بلاده سترسل 500 جندي وعربات مدرعة إلى رومانيا، وستواصل وجودها العسكري في إستونيا بسبب "حالة الحرب" في أوكرانيا.

ولفت إلى أن فرنسا ستبقي بين 200 و250 جنديا في إستونيا، وسترسل 4 طائرات من طراز ميراج 2000 إلى هذا البلد.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.