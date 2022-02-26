هولندا تقرر تقديم 200 صاروخ "ستينغر" لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة ومعدات لأوكرانيا،

فيما أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ "ستينغر" مضاد للطائرات.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والدفاع، السبت، أن أوكرانيا طلبت دعما عسكريا إضافيا وستتم تلبية الطلب.

وأوضح البيان أنه سيتم تزويد أوكرانيا بـ 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان أن بعض المعدات العسكرية المختلفة مثل الأسلحة وأنظمة الرادار والخوذات شُحنت اليوم، وسيتم إرسال المعدات الأخرى في أسرع وقت ممكن.