واشنطن بوست: الرئيس الأوكراني رفض عرضاً أمريكياً لإجلائه من كييف

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة لمغادرة العاصمة كييف خوفاً من وقوعه في أيدي القوات الروسية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف، كي لا يقع في أيدي القوات الروسية.

وأردفت أن زيلينسكي رفض حتى الآن عروض الإجلاء، مؤكدا أنه باق على رأس عمله.

وفجر الجمعة، أفاد زيلينسكي بتلقيهم معلومات بأن "العدو" جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني، وأكد أنه سيظل على رأس عمله للدفاع عن بلاده.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.