ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

قررت ألمانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي اليوم أمام روسيا اعتبارا من الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت عنه القناة الألمانية الأولى (ARD).

والسبت قالت وزارة النقل الألمانية عبر تويتر إن "الوزير فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأصدر تعليمات بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.