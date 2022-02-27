الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لبوتين

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، تعليق لقب الرئيس الفخري الذي منحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا.

وقال الاتحاد، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إنه "في ضوء الصراع الدائر في أوكرانيا، أعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق لقب السيد بوتين رئيسا فخريا وسفيرا للاتحاد".

يشار أن بوتين حاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في هذه الرياضة، وأصبح رئيسا فخريا للاتحاد الدولي للجودو عام 2008.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.