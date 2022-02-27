الجيش الأوكراني يواجه القوات الروسية في شوارع خاركيف

أعلن مسؤول أوكراني، الأحد، اندلاع القتال في شوارع خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بعد دخول القوات الروسية إليها فجر اليوم.

وقال أوليغ ساينهوبوف، رئيس إدارة منطقة خاركيف، في تصريح صحفي، إن القوات الروسية دخلت المدينة واشتبكت مع القوات الأوكرانية.

وطلب المسؤول الأوكراني من المدنيين عدم مغادرة منازلهم، دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى.

ودخل الجنود الروس في حرب شوارع مع نظرائهم الأوكرانيين في خاركيف التي تبعد 20 كلم جنوب الحدود مع روسيا.

وضغط الجيش الروسي على موانئ استراتيجية جنوبي البلاد، اليوم، في تقدم يبدو أنه يمثل مرحلة جديدة من العملية الروسية بعد موجة من الهجمات على المطارات ومنشآت الوقود في أنحاء أخرى من البلاد.

وبعد تحقيق مكاسب على الأرض، أرسلت روسيا وفدا إلى بيلاروسيا للتفاوض مع أوكرانيا، بحسب الكرملين.

غير أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اقترح التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو براتيسلافا أو بودابست بدلًا من بيلاروسيا التي انطلقت منها الهجمات على بلاده.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل الإعلام الأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعي مركبات روسية تتحرك عبر خاركيف وقوات روسية تجوب المدينة في مجموعات صغيرة.

وأظهر أحد المقاطع المصورة القوات الأوكرانية وهي تطلق النار على الروس وألحقت أضرارا بمركبات خفيفة روسية متروكة في مكان قريب، بحسب وكالة اسوشييتد برس.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.