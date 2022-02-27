أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحد أن اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها"، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي لبلاده في حال تأهب.

وقال المتحدث ردا على سؤال عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على قرار الرئيس الروسي، "مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره".

وأثار قرار الرئيس الروسي تنديد الكثير من الدول، وخصوصا الولايات المتحدة التي دانت تصعيدا "مرفوضا"، فيما وصف حلف شمال الأطلسي سلوك موسكو بأنه "غير مسؤول".

واعتبر خبراء أن التصريحات الروسية تندرج في إطار "حرب نفسية" على الخصم، مؤكدين أن هذه الأسلحة النووية لن يتم استخدامها. لكن بعض هؤلاء الخبراء اعتبروا قبل بدء الحرب أن روسيا لن تعمد إلى اجتياح أوكرانيا على نطاق واسع.