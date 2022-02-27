زيلينسكي: اجتماع أوكراني روسي "دون شروط مسبقة" على حدود بيلاروسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن وفدا يمثل بلاده سيجري اجتماعا "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وقال زيلينسكي، على حسابه عبر تلغرام، "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع نظيره الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".

جاءت هذه الخطوة بعد محادثات بين الرئيس الأوكراني، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وفي إشارة إلى المحادثات، قال زيلينسكي إن "لوكاشينكو سيضمن بقاء العناصر الجوية، وكذلك الصواريخ (الروسية) المتمركزة في بيلاروسيا في مكانها أثناء وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وكذلك خلال المحادثات".

وتعد بريبيات أقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني التي أصبحت معروفة عالميا منذ الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المجاورة عام 1986.

وفي وقت سابق الأحد، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب وسط التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا.

ويعد هذه القرار تصعيدا خطيرا للتوتر بين الشرق والغرب بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ويزيد من مخاطر تحول التوترات الناشئة إلى حرب نووية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.