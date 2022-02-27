وصول وفد روسي إلى بيلاروسيا للتفاوض مع الأوكرانيين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأحد، وصول الوفد الروسي إلى مدينة "غومل" البيلاروسية من أجل بدء المفاوضات مع الأوكرانيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية حول مفاوضات محتملة مع أوكرانيا في بيلاروسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا استعدت لبدء المفاوضات، وقال:" على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، فإن الوفد الروسي المشكل من ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وبعض المؤسسات الأخرى، وصلوا مدينة غومل البيلاروسية لبدء المفاوضات مع الأوكرانيين".

وأضاف:" الجانب الروسي جاهز لبدء المفاوضات في غومل، والآن ننتظر الأوكرانيين".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.