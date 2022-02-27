6 دول بمجلس الأمن تدعو لجلسة طارئة الإثنين بشأن أوكرانيا

أعلنت بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة، الأحد، أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية في أوكرانيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إن النرويج و5 دول أخرى طلبت عقد الجلسة المقترحة غدا الإثنين.

والدول الست إلى جانب النرويج هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وأيرلندا .

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن في جلسة طارئة عصر الأحد بتوقيت نيويورك على مشروع قرار يدعو لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوضع في أوكرانيا.

وتعقد هذه الجلسة اليوم بناء على طلب من بعثتي الولايات المتحدة وألبانيا.

ويمكن عقد جلسات استثنائية بالجمعية العامة بناء على طلب من مجلس الأمن، أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، أو في حالة موافقة الأغلبية حتى بفرق صوت عضو واحد.

ولا تملك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض لعرقلة هكذا قرار مقدم لأعضاء الجمعية العامة.

وطبقا لميثاق الأمم المتحدة "يجوز للجمعية العامة، عملاً بقرارها الصادر في نوفمبر/ تشرين ثان عام 1950 رقم 377 (د -5)، أن تتخذ إجراءً في قضية ما، إذا ما فشل مجلس الأمن في إصداره قراراً فيها، بسبب التصويت السلبي لعضو دائم في المجلس، في حالة يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو عملاً عدوانيًا".

واستخدمت روسيا، الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين هجماتها على أوكرانيا.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.