أوكرانيا: وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية شرط لبدء أي محادثات

أكدت أوكرانيا أن الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية شرط المفاوضات المقررة اليوم الإثنين، مع موسكو.

وقال أحد أعضاء الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات المنتظر عقدها في بيلاروسيا، إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا "هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وصول الوفد الأوكراني إلى حدود بيلاروسيا للمشاركة في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية على تويتر: "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا جاهز وننتظر الوفدين".

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة لقاعة المفاوضات تظهر طاولة طويلة وعلى كل جانب عشرة كراسات وأعلام الدول الثلاث في الخلفية.