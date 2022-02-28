استراليا تحظر دخول بوتين وتفرض عقوبات مالية عليه

قررت أستراليا حظر دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي إلى البلاد باعتبارهم مسؤولين عن العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الوزراء سكوب موريسون، اليوم الإثنين، في بيان على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء.

وأوضح موريسون أن روسيا انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة، وقال: "نعتبر بوتين مسؤولا عن الحرب المرعبة وغير المحقة ضد أوكرانيا".

وذكر أن العقوبات المالية وحظر السفر ضد بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الوزراء ميخائيل ميوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وأشار موريسون إلى إدراج 13 شخصية ومؤسسة بلاروسية بينهم وزير الدفاع فيكتور خرينين ضمن العقوبات أيضا لمساعدة بوتين والسماح بانطلاق الهجمات ضد أوكرانيا من أراضي بلاروسيا.