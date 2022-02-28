القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

استراليا تحظر دخول بوتين وتفرض عقوبات مالية عليه

وكالة الأناضول للأنباء
مالبورن
نشر في 28.02.2022 11:05
آخر تحديث في 28.02.2022 11:43
رئيس الوزراء الاسترالي وكالة اسوشيتد برس رئيس الوزراء الاسترالي (وكالة اسوشيتد برس)

قررت أستراليا حظر دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي إلى البلاد باعتبارهم مسؤولين عن العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الوزراء سكوب موريسون، اليوم الإثنين، في بيان على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء.

وأوضح موريسون أن روسيا انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة، وقال: "نعتبر بوتين مسؤولا عن الحرب المرعبة وغير المحقة ضد أوكرانيا".

وذكر أن العقوبات المالية وحظر السفر ضد بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الوزراء ميخائيل ميوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وأشار موريسون إلى إدراج 13 شخصية ومؤسسة بلاروسية بينهم وزير الدفاع فيكتور خرينين ضمن العقوبات أيضا لمساعدة بوتين والسماح بانطلاق الهجمات ضد أوكرانيا من أراضي بلاروسيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد السفير الأوكراني في تركيا واسيل بودنار، استعداد بلاده لإجراء محادثات...
مختارات