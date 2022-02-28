البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة مع هبوط مستمر للروبل

سجل الروبل الروسي هبوطاً بنحو 26 بالمائة أمام الدولار الأمريكي بعد اتخاذ دول غربية إجراءات لمنع البنوك الروسية من استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي المعروف باسم سويفت.

تم تداول الروبل عند مستوى قياسي منخفض فبلغت قيمة الدولار الواحد 105.27 روبل صباح اليوم الإثنين، بعد أن كان قيمته حوالي 84 للدولار مساء الجمعة.

انضمت اليابان مؤخرا إلى تحركات الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

تستهدف القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي وصوله إلى أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطيات التي يمتلكها الكرملين، ما سيعيق قدرة روسيا على دعم الروبل مع انخفاض قيمته.

دفعت العقوبات، التي أعلن عنها في وقت سابق، العملة الروسية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في التاريخ.

هذا وقد أعلن البنك المركزي الروسي صباح اليوم رفع أسعار الفائدة من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة لكبح جماح هبوط الروبل.