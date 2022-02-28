السفير الأوكراني بأنقرة: مستعدون لإجراء محادثات مع روسيا

أكد السفير الأوكراني في تركيا واسيل بودنار، استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع روسيا مستدركا بأنها لن تكون محادثات الاستسلام لروسيا.

وقال بودنار في مؤتمر صحفي بمقر السفارة بأنقرة: "نحن مستعدون لمحادثات السلام، ولكن لن تكون محادثات التخلي عن كل شيء والاستسلام لروسيا".

وأشار لمقتل العشرات وإصابة المئات بجروح فقط في العاصمة كييف.

وأوضح أنّ القوات الروسية تحاول دخول العاصمة كييف، وأنها دخلت بشكل جزئي لمدينة خاركيف وقال: "بحسب آخر المعلومات تم تدمير أو السيطرة على كافة أسلحة الوحدات العسكرية التي دخلت خاركيف".

واتهم روسيا بأنها لا ترأف على جنودها، قائلا: "إذا وقفنا عند الحروب الأخرى، لا نتذكر في أي حرب أخرى مقتل 5 آلاف جندي في أول 4 أيام من الحرب، ربما يريدون مقتل 5 آلاف جندي آخرين، لن يجدوا في أوكرانيا غير الموت ولن يذهب أحد لمحادثات تسليم أوكرانيا".

وأضاف: "نحن كأوكرانيين لن نسمح بتأسيس اتحاد سوفييتي ثان".

كما أشار السفير الأوكراني إلى أنّ المواطنين الأتراك قدموا مساعدات مالية ومساعدات إنسانية وجهزوا شاحنات مساعدات من أجل الشعب الأوكراني.

وفي رد على سؤال حول أداء المسيرات التركية بيرقدار تي بي 2، قال الدبلوماسي الأوكراني: "طائرات بيرقدار بالنسبة لي أظهرت فاعليتها في الكثير من المعارك، رغم أن روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث عدد المركبات المدرعة إلا أنّ بيرقدار من أكثر الأسلحة فاعلية في إصابتها".