بدء المفاوضات الأوكرانية الروسية وزيلينسكي يقلل من أهميتها في التوصل لاتفاق

بدأت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فيما طالبت كييف "بوقف فوري لإطلاق النار" شرطاً للتفاوض.

وبينما وصل الوفدان لعقد محادثات عند الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا في اليوم الخامس من الاجتياح، طالبت الرئاسة الأوكرانية بوقف إطلاق النار و"سحب القوات" وهو أمر يبدو رفض موسكو له شبه مؤكد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا أؤمن في الحقيقة بنتيجة هذا الاجتماع. ومع ذلك، فليجربوا".

وانعكس تأثير العقوبات المالية الغربية الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو على أسواق المال صباح الاثنين، إذ انهار الروبل إلى مستوى قياسي فيما رفع المصرف المركزي الروسي معدلات الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة.

وأفاد مسؤولون غربيون في مجال الدفاع وحكومة كييف بأن القوات الأوكرانية تمكّنت حتى الآن من إبقاء مدن البلاد الرئيسية خارج قبضة الروس رغم توغلات في العاصمة كييف وثاني كبرى مدن البلاد خاركيف نهاية الأسبوع.

وأعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان الاثنين "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم"، مشيرة إلى تكبد موسكو "خسائر كبيرة".

لكن مسؤولين أوكرانيين أفادوا بأن الجنود الروس تمكنوا من احتلال مدينة بيرديانسك الصغيرة (جنوب).

وبعد ليلة هادئة نسبيا، سارع سكان العاصمة الاثنين لشراء الطعام بعد رفع حظر تجوّل شامل فرض السبت وصدرت بموجبه أوامر للقوات المحلية بإطلاق النار على أي شخص يتحرّك في المدينة نهاية الأسبوع.

وأمر بوتين الأحد بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهّب ردا على ما وصفها بخطوات "غير ودّية" قامت بها الدول الغربية، التي فاجأت المراقبين بوحدة صفّها وسرعتها في فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحافيين الاثنين إن "العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار".

- دعم غربي:

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي الخميس.

وقال المفوض السامي للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".

ويأتي ذلك فيما انطلقت محادثات عند الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا الاثنين يشارك فيها وزير الدفاع الأوكراني وغيره من المسؤولين الأوكرانيين والروس.

وترددت كييف في البداية بإرسال وفد إلى بيلاروس، نظرا لدور الأخيرة في تسهيل الهجوم الروسي على أوكرانيا عبر استضافة قوات وأسلحة استخدمت في الغزو.

وقال مستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي الذي توجّه إلى بيلاروس للمشاركة في المحادثات للتلفزيون الروسي "لدينا بالتأكيد مصلحة في التوصل إلى بعض الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن".

بدوره، نشر زيلينسكي فيديو دعا فيه إلى "ضم أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد".

وشهدت نهاية الأسبوع سلسلة إعلانات لافتة من أوروبا، لعل أبرزها صدر عن ألمانيا التي كشفت عن تغيير تاريخي في سياستها الأمنية والدفاعية بينما أكد الاتحاد الأوروبي بأنه سيشتري أسلحة ويمد بها دولة لأول مرّة في تاريخه.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "مع غزو أوكرانيا أصبحنا في حقبة جديدة"، بينما أعلن عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري تمثّل تراجعا عن عقود من التردد في الاستثمار في القطاع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لأوكرانيا لتشتري أسلحة، بما في ذلك مقاتلات روسية الصنع يمكن للطيارين الأوكرانيين تشغيلها.

كما أعلن فرض قيود على شبكتي "آر تي" و"سبوتنيك" الإعلاميتين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أن وزارة الخارجية "علقت عملياتها" في سفارة الولايات المتحدة في مينسك وسمحت "بالمغادرة الطوعية" لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في موسكو.

- ضغوط اقتصادية:

وتهدف العقوبات التي أعلنت نهاية الأسبوع على الاقتصاد الروسي إلى قطعها عن النظام المالي العالمي، ما يعطّل التجارة مع الشركات الروسية ويسدد ضربة موجعة لاقتصاد البلاد.

وأعلن البنك المركزي الروسي الاثنين أنه سيرفع معدل الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة، ما يعني ارتفاعا كبيرا في تكاليف الاقتراض، نظرا إلى "التغيّر الكبير" في الوضع الاقتصادي للبلاد.

وانهار الروبل مقابل الدولار الاثنين بنسبة 20 في المئة في تداولات منتصف اليوم، بينما أغلق سوق موسكو للأسهم.

وتراجع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار، مسجّلا 100 روبل للدولار الواحد، أي ما يعادل ثلث قيمته مقارنة مع العام 2014 عندما ضم بوتين شبه جزيرة القرم.

ومنع الغرب بعض المصارف الروسية من الوصول إلى منظومة "سويفت" المصرفية التي تستخدم في التعاملات التجارية، وجمّد أصول المصرف المركزي الروسي في الخارج، ما يحرم موسكو من الوصول إلى هذه الأموال الطارئة.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي الاثنين من أن الفرع الأوروبي لمصرف "شيربنك" الروسي الحكومي يواجه خطر الإفلاس.

وفي موقف لافت قد يدل على مدى تأثير العقوبات الغربية، أكد الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا أن الوقت حان لوضع حد "لرأسمالية الدولة" في روسيا وتغيير السياسات.

وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

بدورها، ردت روسيا بحظر رحلات تسيّرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا.