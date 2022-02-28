روسيا تعلن سيطرتها على المجال الجوي الأوكراني بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن المجال الجوي الأوكراني بأكمله بات تحت سيطرة موسكو.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن الجنود الروس سيطروا على المناطق المحيطة بمحطة زاباروجيا النووية، مشيرا إلى أن المحطة لا تزال تعمل ومستوى النشاط الإشعاعي طبيعي.

ولفت البيان إلى تدمير ألف و114 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء الهجوم، لافتاً إلى سيطرة القوات الروسية على مدينتي برديانسك وانرغودار.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.