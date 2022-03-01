المخابرات البريطانية: روسيا أخفقت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني

كشفت المخابرات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير يفيد بإخفاق روسيا في السيطرة على المجال الجوي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث لمعلومات المخابرات العسكرية، إن روسيا أخفقت في السيطرة على المجال الجوي فوق أوكرانيا ما دفع للتحول إلى العمليات الليلية في محاولة لتقليص خسائرها.

وأضافت أن روسيا لم تحرز تقدما يذكر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية المستمرة.

وفي السياق، أشار تقرير المخابرات البريطانية أن روسيا كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف.

جاء ذلك بينما أعلن حاكم إقليم سومي دميترو زيفيتسكي، على فيسبوك، مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا عندما قصفت قوات روسية قاعدة عسكرية في بلدة أوختيركا، في الإقليم شمال شرق أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.