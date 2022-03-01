ثالث ملياردير روسي يعلن معارضته للتدخل العسكري في أوكرانيا

أعلن أوليغ تينكوف، الملياردير الروسي مؤسس أكبر بنوك البلاد تينكوف، أن التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا لا يمكن قبوله، مؤكداً معارضته للحرب.

وأضاف تينكوف في بيان عبر حسابه على انستغرام، أنه يعمل على إنقاذ حياة المصابين بسرطان الدم، وذلك من خلال الوقف الذي أسسه قبل فترة.

وأشار إلى إصابته هو أيضاً بالسرطان، مردفاً: "شعرت شخصياً بمدى هشاشة الحياة".

وأردف: "الآن في أوكرانيا، يفقد العديد من الأبرياء يومياً حياتهم، هذا غير مقبول".

وشدد رجل الأعمال الروسي على ضرورة أن تنفق الدول أموالها في تحسين معيشة الناس بدلاً من إنفاقها في الحروب، وتابع: "نحن نعارض هذه الحرب".

وتأتي هذه الخطوة من قبل "تينكوف" عقب مواقف مشابهة أعلنها الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان ومواطنه أوليغ دريباسكا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.