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روسيا: عملياتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 01.03.2022 17:22
آخر تحديث في 01.03.2022 17:32
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو


قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن قوات بلاده المسلحة ستواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها.

وأضاف شويغو، أنه يجب على الدول الغربية التوقف عن بناء منشآت عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة غير الأعضاء في "الناتو".

وادعى، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بالعاصمة موسكو، أن العالم الغربي يستخدم الشعب الأوكراني في القتال ضد روسيا.

واعتبر شويغو أن الشيء المهم لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية.

وأكد أن الجيش الروسي اتخذ كافة التدابير اللازمة لعدم تضرر المدنيين من العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

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