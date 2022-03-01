زيلينسكي يدعو إلى إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا أمام المقاتلات والصواريخ الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى وجوب إغلاق المجال الجوي أمام المقاتلات والمروحيات والصواريخ الروسية.

وأوضح زيليسنكي، في تصريح عبر تلغرام، أن أوكرانيا تعرضت خلال الأيام الخمسة الأخيرة لـ56 هجوما بصواريخ جوية و113 بصواريخ كروز.

وأضاف: "الجيش الروسي هاجم مدينة خاركيف بالصواريخ، لن يغفر أحد قتل الأوكرانيين المسالمين، هنا أوكرانيا، هنا أوروبا. وما يحدث هو في عام 2022".

وأشار زيلينسكي أن روسيا تهدف إلى ضرب محطة الكهرباء في كييف.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.