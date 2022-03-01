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مصرع 70 جندي أوكراني جراء هجوم روسي على قاعدة عسكرية

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 01.03.2022 11:30
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لقي قرابة 70 جنديا أوكرانيا، مصرعهم جراء هجوم صاروخي روسي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم سومي، شمال شرقي البلاد.

وقال حاكم إقليم سومي دميترو زيفيتسكي، في بيان الثلاثاء، إن الفرق المختصة والمتطوعون يواصلون أعمال البحث والإنقاذ في المكان الذي تعرض للهجوم.

وأضاف أنه تم العثور في المدينة نفسها أيضاً، على العديد من جثث الجنود الروس.

وأفاد بأنهم جمعوا جثث الجنود الروس وقاموا بتسليمها إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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