وزير المالية الفرنسي: نحن بصدد شن حرب اقتصادية ضد روسيا

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، عزم الدول الأوروبية شن حرب اقتصادية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا.

وقال لومير في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو: "سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار".

وأضاف أن ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض حزمة من العقوبات ضد موسكو، بينها حظر تحليق رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية في الأجواء الأوروبية وتأييد إخراج روسيا من نظام التحويلات البنكية العالمي "سويفت".

كما أقر الاتحاد عقوبات على شخصيات روسية ذات صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شملت حظر السفر وتجميد الأصول وحظر التعامل المالي معهم.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.