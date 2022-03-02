أوكرانيا تعلن انعقاد جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا مساء اليوم

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش، أن جولة ثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.

وقال ألايستوفيتش في مؤتمر صحفي، إن الوفود المشاركة في الجولة الثانية هي ذات الوفود التي شاركت في الجولة الأولى قبل يومين.

وأكد أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على موقفها خلال المفاوضات مع الجانب الروسي.

والإثنين، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

وترأس الوفد الروسي في الجولة الأولى، فلاديمير مدينسكي، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، وضم نائب وزير الدفاع الكسندر فومين، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، والسفير الروسي لدى مينسك بوريس غريزلوف.

فيما ضم الوفد الأوكراني، رئيس حزب خادم الشعب الحاكم، ديفيد أراخاميا، ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ونائب رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولياك، ونائب رئيس هيئة مجموعة التواصل لحل الوضع في دونباس أندريه كوستين، والنائب البرلماني عن تتار القرم رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية نيكولاي توتشيتسكي.

والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفدا يمثل بلاده سيجري اجتماعا "دون شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.