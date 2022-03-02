استمرار توافد الأوكرانيين إلى مدينة لفيف للعبور إلى بولندا



تستمر عمليات انتقال اللاجئين من مدينة لفيف غربي أوكرانيا التي أصبحت مركزا للعبور إلى بولندا، هربا من الهجوم العسكري الروسي.

وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن اللاجئين من أوكرانيا يتوافدون بكثافة إلى محطة قطار لفيف، حيث يستقبلهم متطوعون بالأطعمة والمشروبات الساخنة بشكل مستمر.

وأوضح المتطوع أندري أندريوك، أن أناسا كثيرين من لفيف والمدن المحيطة تركوا وظائفهم وأتوا إلى محطة القطار لتقديم المساعدة للاجئين.

ومع بدء ساعات حظر التجوال في المدينة من الساعة 22.00 حتى 06.00، يقضي الكثير من الناس ليلتهم حول نيران مشتعلة خارج المحطة.