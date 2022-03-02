الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من نظام ”سويفت”

استبعد الاتحاد الأوروبي سبعة بنوك روسية من نظام "سويفت" العالمي الذي يدعم المدفوعات العابرة للحدود.

واستثني الاتحاد الأوروبي مؤسستين ماليتين في روسيا من الخطوة نظرا لأنهما من العناصر الأساسية في المعاملات بالنسبة لواردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.

استبعد الاتحاد الأوروبي "سبيربنك" و"غاز بروم بنك" من الخطوة التي اتخذها اليوم الأربعاء والتي تهدف إلى فصل أجزاء من الصناعة المالية الروسية عن نظام "سويفت".

ويؤكد إعفاء البنكين اعتماد الكتلة على الطاقة الروسية والدور المركزي للمؤسسات المالية في إدارة المدفوعات لتلك الأعمال.

والبنوك السبعة التي استهدفتها عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا هي "أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"روسيا بنك" و"برومسفيازبنك" و"في تي بي" و"في إي بي" وسوفكومبنك".