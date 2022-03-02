السفير الأوكراني بأنقرة: خسائر روسيا 10 أضعاف كييف

قال السفير الأوكراني لدى تركيا واسيل بودنار، إن خسائر الجانب الروسي تقدر بـ 10 أضعاف خسائر بلاده رغم تفوق موسكو في المعدات العسكرية والأفراد.

وأشار إلى عبور 500 ألف أوكراني إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن أكبر مشكلة على الحدود هي الطوابير الطويلة، وأن سعة البوابات الحدودية لا تسمح بمرور مثل هذا العدد الكبير من الناس.

وأكد بودنار على ضرورة أن يبذل العالم ما بوسعه لوقف إراقة الدماء في بلاده.

ولفت بودنار إلى إرسال دول مجاورة ومنظمات إغاثية مختلفة المساعدات إلى الأوكرانيين الذين ينتظرون على الحدود.

وقال: "رأينا تقديم رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الدعم لهؤلاء الأشخاص. كما تساعد المؤسسة التركية الأوكرانيين في منطقة تشيرنيفتسي بالقرب من الحدود الرومانية".

وشدد على أن روسيا لا تستطيع تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وأضاف: "مدننا الكبرى لا تزال تحت سيطرة قواتنا وواثق أنها ستظل كذلك".

وكشفت أن جيش بلاده دمر قوات روسية وتصدى لها في نقاط عدة.