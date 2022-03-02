جونسون يتهم بوتين بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب منذ بدء الحملة العسكرية على أوكرانيا.

وقال جونسون، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، إن بوتين "أخطأ بشدة في حسابات هجومه المقيت على أمة ذات سيادة".

وتابع: "وقلل (بوتين) من تقدير الثبات غير العادي للشعب الأوكراني، ووحدة العالم الحر وتصميمه في مواجهة همجيته"، وفقاً لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف: "إن ما رأيناه بالفعل من نظام فلاديمير بوتين في استخدام الذخائر التي ألقوا بها بالفعل على المدنيين الأبرياء، يمكن اعتباره بالفعل جريمة حرب".

وخلال الجلسة، دعا إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في مدينة ويستمنستر، الرئيس الروسي إلى "مواجهة العدالة في لاهاي" لأنه "مع مرور كل ساعة، يشهد العالم أهوال حرب بوتين في أوكرانيا".

وقال بلاكفورد إن هذه "جرائم حرب تحدث في أوروبا حالياً"، واصفاً بوتين بأنه "مجرم حرب"، حسب الصحيفة.

وشهدت الجلسة أيضاً ترحيباً نادراً بالسفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، الذي تمت دعوته إلى البرلمان كضيف خاص.

وتلقى بريستايكو ترحيباً وهتافات طويلة عندما رحب به رئيس مجلس النواب السير ليندسي هويل، وهو مشهد نادراً ما يحدث في مجلس العموم، حيث لا يُسمح عادة بالتصفيق.

وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.