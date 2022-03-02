رئيس بيلاروسيا: أردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يسعى جاهدا من أجل عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وفي كلمته التي ألقاها باجتماع مع أعضاء المجلس الأمني والوزراء في بيلاروسيا، أوضح لوكاشينكو أنّ الرئيسين بوتين وزيلينسكي وافقا على إجراء محادثات من قبل وفدين من البلدين.

وأشار إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، مضيفا أن علاقات الصداقة تربط أردوغان ببوتين وزيلينسكي.

وقال إن أردوغان يسعى لعقد لقاء بين الزعيمين، وعلى وفدي البلدين الإسراع بعملهم من أجل عقد اللقاء، كما أعرب عن ثقته في عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي والتوقيع على اتفاقات مهمة.

ونفى لوكاشينكو وجود نية لجيش بلاده لدخول الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه أعطى أمرا بتعزيز القوات على الحدود الجنوبية مع أوكرانيا.