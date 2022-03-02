”سوني” اليابانية تتبرع بمليوني دولار لأوكرانيا

أعلنت شركة الإلكترونيات والترفيه اليابانية (سوني) التبرع بمبلغ مليوني دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة (أنقذوا الأطفال).

قالت سوني بالفعل إنها ستوقف العروض المسرحية في روسيا. وتشمل الأفلام القادمة موربيوس.

وأفادت سوني بيكتشرز في بيان: "قلوبنا وصلواتنا مع كل من تأثروا ونأمل أن يتم حل هذه الأزمة بسرعة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبرع ميكي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة اليابانية على الإنترنت (راكوتن)، بمليار ين (8.7 مليون دولار) للحكومة الأوكرانية من خلال السفارة في اليابان.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية إن السفارة اليابانية في كييف ستغلق مؤقتا، مع نقل العمليات إلى مكتب في لفيف، غرب أوكرانيا.