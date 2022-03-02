مصرع 21 مدنيا وإصابة 112 في الهجمات الصاروخية الروسية على خاركيف

لقي 21 مدنيا مصرعهم وأصيب 112 آخرون، في الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال والي خاركيف أوليه سينيهوبوف، في بيان، إن المدينة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي كثيف من القوات الروسية، في آخر 24 ساعة.

وأضاف أن جميع محاولات القوات الروسية لدخول المدينة باءت بالفشل لتصدي الجيش الأوكراني لها، لافتاً إلى مصرع أكثر من 40 جندياً روسياً في هذه المعارك.

وذكر أن مقاتلات "سوخوي 25" الروسية قصفت مطاراً ومعهداً عسكرياً للدبابات في المدينة، فيما تمكّن الجنود الأوكرانيون من إسقاط مقاتلة روسية.

وأوضح أن الهجمات الروسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أسفرت عن مصرع 21 مدنياً وإصابة 112 آخرين.

واستهدفت القوات الروسية صباح الأربعاء، بالصواريخ مبنى مكتب الشرطة الإقليمي في خاركيف، وحرم جامعة في المدينة.

من جانبها أصدرت رئاسة الأركان الأوكرانية، بيانا في اليوم السابع للتدخل العسكري الروسي، ذكرت فيه أن القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه العاصمة كييف من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أفشلت سيطرة الجيش الروسي على مدن سومي، ولبياديون وأوختاريكا.

وأوضح بأن قوة بحرية روسية تمركزت في منطقة العمليات بالبحر الأسود، استعداداً للصعود إلى البر.

وأكد البيان فشل القوات الروسية في التقدم، لافتاً في الوقت ذاته إلى استهدافها البنية التحتية للجيش الأوكراني.