موسكو تعلن عن جولة مفاوضات جديدة مع كييف في بيلاروسيا

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا ستجري صباح الخميس في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا.

جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الروسي فلاديمير مدينسكي، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تصريح صحفي من منطقة "بيلوفيسك" الغابية بمدينة بريست الحدودية مع أوكرانيا وبولندا.

وذكّر مدينسكي بأنهم تفاوضوا في الجولة السابقة مع الوفد الأوكراني وقدموا له مقترحات روسيا لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أنهم توصلا إلى تفاهم متبادل على طاولة المفاوضات مع الأوكرانيين بشأن بعض المقترحات، مستدركًا بالقول: "ولكن تم انتظار الأساسيات والجانب الأوكراني طلب وقتًا من أجل التشاور مع كييف".

وأشار إلى أن الوفد الأوكراني غادر كييف وأصبح على الطريق، مضيفًا:" نحن وصلنا أولًا وعلى الأغلب سيصلون صباح الغد كما اتفقنا".

وأوضح أن الجانب الروسي يتفهم مشكلة المواصلات للوفد الأوكراني، وأن القوات الخاصة البيلاروسية ستتولى ضمان الأمن في طرفها.

وأكد أن القوات العسكرية الروسية ستوفر ممرا آمنا من أجل تحرك الوفد الأوكراني داخل بلاده.

والاثنين، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.