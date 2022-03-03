ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمضادات طائرات سوفيتية الصنع

قالت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) إن برلين تعتزم تزويد كييف بمضادات طائرات من طراز ستريلا من صناعة الاتحاد السوفييتي.

وأضافت نقلاً عن مصادرها في وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين صادقت على إرسال ألفين و700 مضاد طائرات إلى كييف.

وأوضحت أن مضادات الطائرات المذكورة هي من إنتاج الاتحاد السوفييتي وكانت بحوزة جيش الشعب الوطني (NVA) في ألمانيا الشرقية سابقاً.

وكانت ألمانيا قد كشفت سابقاً عن قرارها بتزويد أوكرانيا بألف من مضاد الدبابات و500 مضاد طائرات من طراز ستينغر.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.